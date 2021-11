iPhone X mit USB-C-Port um 86.000 Dollar verkauft

Zahlreiche Teile und Komponenten, die in das Smartphone gepackt wurden, stammen laut CNET aus China. In einem Video zeigt der Student den gesamten Entwicklungsprozess - vom Reverse-Engineering-Prozess des Lightning-Anschlusses bis zum Bauen einer eigenen Leiterplatte.

Keine Updates empfehlenswert

Mit der Modifizierung hatte der Student bereits im Mai begonnen. „Ich will einfach ein iPhone mit USB Type C. Warum? Weil alles, was ich besitze, USB Type C hat, also wäre es prima, auch ein iPhone umzuwandeln“, schreibt Pillonel in einem Blogeintrag.

Obwohl Pillonel seinen potenziellen Käufer*innen über eBay empfohlen hatte, unter anderem keine Updates durchzuführen oder das iPhone als Hauptgerät zu nutzen, war die Nachfrage hoch. Das Angebot für "das welterste iPhone mit USB-C-Port" stieg sogar auf 100.000 Dollar, wurde dann aber wieder zurückgezogen. Verkauft wurde es dann schließlich um fast 86.000 Dollar.