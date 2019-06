Jaguar will Tesla-Fahrer per Post umstimmen

Jaguar verschickt aktuell Post an Tesla-Fahrer. In der Broschüre vergleicht der Autohersteller sein erstes vollelektrisches Fahrzeug I-Pace mit Teslas Model X. Das berichten unter anderem User auf Reddit. Wenig überraschend steigt der Tesla-Wagen in dem Jaguar-Vergleich überwiegend schlechter aus. Vor allem mit dem Preis will das britische Unternehmen punkten.

Ausgeschickt wurden die Broschüren in den USA. Jaguar tut sich dort mit dem Verkauf des I-Pace etwas schwer. Laut Electrek liefert der Autoproduzent nur 200 Stück pro Monat in dem Land aus. In Europa sind die Verkäufe etwas besser.