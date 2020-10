Japaner arbeiten an aufblasbarem E-Scooter

Der Roller selbst besteht aus strapazierfähigem Gewebe mit sieben einzeln aufblasbaren Abschnitten, einschließlich der Räder. Die Idee ist, dass der Nutzer die Komponenten einfach aufpumpt und anschließend die festen Komponenten, etwa Motor und Akku, hinzufügt.

Abgesehen von dem geringen Gewicht und der kompakten Verstaumöglichkeit sieht Hiroki Sato, Direktor von POIMO, noch weitere Vorteile, wie er gegenüber Digital Trends sagt. Da das Fahrzeug aus Stoff besteht, sei es einfach, eine Form zu erstellen, die den individuellen Bedürfnissen der Fahrer entspricht. Auch hofft man, dass die Herstellung billiger ist als bei Metallfahrzeugen.

Vermarktung

Ob und wann das Design in die Massenproduktion geht, ist noch unklar. Laut Sato arbeitet man aber bereits mit Partnern an Prototypen und an einer möglichen Vermarktung.

Das Konzept der aufblasbaren Fahrzeuge soll nicht nur auf Scooter beschränkt bleiben. So sei etwa denkbar, dass man Rollstühle entwirft, die perfekt an die Körper der Fahrer angepasst werden können. “Wir glauben, dass es für eine integrative Gesellschaft wichtig ist, Mobilität wählen zu können, die den individuellen Umständen oder Vorlieben des Benutzers entspricht", so Sato.