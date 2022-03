Jeep zeigt seinen ersten Elektro-SUV

Das Elektroauto, das noch keinen Namen hat, soll 2023 in Europa auf den Markt kommen.

Der zum Stellantis-Konzern gehörende Autohersteller Jeep hat sein erstes Elektroauto gezeigt. Das Elektro-SUV soll im ersten Halbjahr 2023 in Europa auf den Markt kommen, kündigte Stellantis-Chef Carlos Tavares am Dienstag an.

Ein Name für das Fahrzeug wurde ebensowenig genannt wie die Spezifikationen.