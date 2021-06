Jelly Bean: Galaxy S III Update im Oktober

Samsung hat bekannt gegeben, das Update auf die aktuelle Android-Version Jelly Bean (4.1) im Oktober für das Galaxy SIII und im November für das Galaxy SII ausliefern zu wollen, das berichtet Cnet.UK. Für das Samsung Galaxy Nexus ist bereits eine Update verfügbar, das Galaxy Note hingegen wartet noch auf eine Fixierung.

Weitere Ankündigungen

HTC plant, mindestens die drei Smartphones One S, One X und One XL ebenfalls mit Jelly Bean auszustatten. Wann ist allerdings noch nicht bekannt, ebenso wie bei den neuen Sony-Geräten Xperia V und Xperia T. Asus möchte ein Update auf das Android 4.1 auf all seinen Tablets ermöglichen, Termin steht ebenfalls noch keiner fest.

Google hatte Jelly Bean Ende Juni im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O offiziell