Jolla-Tablet erreicht am ersten Tag Crowdfunding-Ziel

Jolla ist in guter Gesellschaft, diese Woche kündigte auch Nokia mit dem N1 ein von Foxconn gefertigtes Tablet an. Die Spezifikationen erinnern an das iPad mini 3: ein 7,9 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2048 mal 1536 Bildpunkten, ein 1,8 GHz Quadcore-Prozessor von Intel, zwei Gigabyte RAM, 32 Gigabyte Speicher (erweiterbar mit microSD-Karten) sowie eine 5 Megapixel-Kamera. Laut Jolla sollen die Geräte im Mai ausgeliefert werden.