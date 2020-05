June: Armband gegen den Sonnenbrand

In der Mitte dieses „Metall-Kristalls“ befindet sich ein UV-Sensor, der in Kombination mit einer Smartphone-App sagt, wann man sich zu viel der Sonne ausgesetzt hat, bzw. welche Sonnencreme man benötigt. Wissen tut dies die App, weil man bei der Registrierung angibt, welche Hauttyp man zu sein glaubt. Via App kann man auslesen, wie viel man sich der Sonne ausgesetzt hat. Ein „Sun Protection Coach“ gibt Tipps, wann man sich Hut, Sonnenbrillen aufsetzen oder eine Sonnencreme auftragen muss.