KI-Bildgenerator DALL-E 2 ist ab sofort für alle offen

Wenige Monate nachdem die bildgenerierende künstliche Intelligenz (KI) DALL-E 2 als exklusive Betaversion veröffentlicht wurde, kann man sie nun auch ohne Einladungslink nutzen. Man muss sich lediglich anmelden.

Der große Bruder von DALL-E mini ist bereits beliebt, wie das Entwicklerstudio OpenAI in einem Blogpost angibt. “Mehr als 1,5 Millionen Nutzer*innen generieren mehr als 2 Millionen Bilder pro Tag.” Aus diesen realen Szenarien konnte man lernen. So seien die Sicherheitsmaßnahmen der Software inzwischen so stark verbessert, dass sie für die breite Öffentlichkeit bereit ist.