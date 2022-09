Mann gewinnt Kunstwettbewerb mit Bild, das KI für ihn gemalt hat

Hinter “Théâtre D'opéra Spatial” steckt der KI-Bildgenerator “Midjourney”. Die Software erkennt dabei Texteingaben und wandelt sie mittels künstlicher Intelligenz in Bilder um. In den letzten Monaten kamen immer mehr solcher Bildgeneratoren auf den Markt. Mit Programmen wie DALL-E, Imagen AI oder Stable Diffusion lassen sich so in wenigen Sekunden eine ganze Reihe an Bilder generieren.

Bild generiert und mit Photoshop bearbeitet

Auch Allen ließ sich laut eigenen Aussagen hunderte Bilder erstellen. Schließlich habe er die besten ausgewählt, mit Photoshop verfeinert und ausgedruckt. Der Jury der Colorado State Fair wurde das allerdings nicht offengelegt. Erst im Onlinedienst Discord gab Allen zu, dass ein großer Teil der Arbeit von einer künstlichen Intelligenz erledigt wurde.