Kindle Voyage vs. Tolino Vision 2: Duell der E-Reader

Tap2flip ermöglicht das Weiterblättern durch das Tippen auf auf die obere Hälfte der Geräterückseite. Das soll das einhändige Lesen von E-Books erleichtern. Damit es funktioniert, muss man allerdings etwas fester an die Rückwand klopfen, leichte Stupser wurden im Test von dem Gerät konsequent ignoriert und sprachen den Erschütterungssensor unter der Rückseite des E-Readers offenbar nicht ausreichend an. Das Tippen und Wischen am Touchscreen ist weit komfortabler und funktioniert darüber hinaus in beide Richtungen - vor und zurück. Bei tap2flip kann nur nach vorne geblättert werden. Die zusätzliche Umblätterfunktion kann in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden. Eine Regulierung der Druckstärke ist nicht möglich. Tap2flip ist in jedem Fall gewöhnungsbedürftig.