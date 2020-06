Tolino vision: Deutscher Kindle-Konkurrent rüstet auf

Der tolino vision ist ein Gerät, das dem State of the Art bei E-Readern entspricht, und das sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert. Gegenüber dem Vorgängermodell tolino shine, weist er ein verbessertes Display sowie schnellere Reaktionszeiten, jedoch kaum neue Features auf. Mit 129 Euro kostet er 30 Euro mehr als sein kleiner Bruder, der auch weiterhin angeboten wird.

Mit dem US-Konkurrenten Kindle, der ebenfalls ab 129 Euro erhältlich ist, fällt er in punkto Display im direkten Vergleich zurück. Der Kindle ist was Kontraste betrifft merklich besser. Er verfügt auch über mehr Funktionen - wie etwa Wortstatistiken oder Vokabeltrainer.



Für den tolino vision spricht seine vergleichsweise Offenheit. Wer sich nicht an einen E-Book-Anbieter binden möchte ist mit tolino-Geräten oder anderen Readern, die das EPUB-Format unterstützen - etwa von Kobo oder Sony - sicherlich besser bedient.