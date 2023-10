Klage: Apple AirTags sollen Mitschuld an Morden haben

"AirTags sind mittlerweile die Lieblingswaffe von Stalker*innen ", heißt es in einer US- Sammelklage , die sich gegen Apple richtet und bereits 2022 vorgebracht wurde. Allein im vergangenen Monat haben sich mehr als 35 Personen der Sammelklage angeschlossen. Hier geht es zum PDF der Klage.

Morde, Traumatisierung, finanzieller Ruin

"Die Konsequenzen von AirTags-Stalking sind so schwerwiegend wie nur möglich, heißt es in der Klageschrift, "Es gab sogar bereits mehrere Morde, bei denen der Mörder oder die Mörderin ein AirTag verwendete, um das Opfer zu verfolgen."

Eine Klägerin hat etwa ihren Sohn verloren, nachdem er von seiner Freundin mit dem Auto überfahren wurde. Die mutmaßliche Täterin soll AirTags verwenden haben, um die Bewegungen des Mannes zu verfolgen. Als sie ihn damit ausfindig gemacht hatte, kam es zur Tötung.

In den meisten Fällen werden die Opfer von gewalttätigen Partner *innen beziehungsweise Ex-Partner*innen verfolgt. Die kleinen AirTags werden unter anderem in Handtaschen eingenäht, am Fahrzeugunterboden angebracht oder sogar in einem Kuscheltier für Kinder versteckt.

