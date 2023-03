Lamborghini: Nach 2024 gibt es keine reinen Verbrenner mehr

2028 will der italienische Sportwagenbauer auch sein erstes vollelektrisches Auto herausbringen.

Nach 2024 will der italienische Sportwagenbauer Lamborghini keine reinen Verbrenner mehr produzieren, wie der CEO Stephan Winkelmann in einem Interview mit Forbes bekanntgab. Stattdessen sollen ab nächstem Jahr ausschließlich Plug-in-Hybride (PHEV) hergestellt werden. 2028 will Lamborghini zudem sein erstes vollelektrisches Auto auf den Markt bringen.

Die Ankündigung folgt auf das beste Jahr der Marke seit ihrem Bestehen. Im Laufe des Jahres 2022 hat Lamborghini einen Auslieferungsrekord von 9.233 Exemplaren gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies eine Steigerung von 10 Prozent. Denkbar ist, dass die Kundschaft die letzten reinen Verbrenner ergattern wollte.

Ergänzung durch 3 Elektromotoren

Anfang des Monats hat der Autobauer seine PHEV-Plattform vorgestellt. Der V12-Motor mit 6,5-Liter-Hubraum wird von 3 Elektromotoren ergänzt. Das entsprechende Fahrzeug schafft damit über 1.000 PS.