Audi zeigt Q6 e-tron und kündigt günstigeres Einsteigermodell an

Die Ingolstädter zeigen erste Bilder des kommenden Elektro-SUVs. Außerdem ist ein leistbares Elektroauto in Arbeit.

Der Q6 e-tron kommt mit einer neu entwickelten Elektronikarchitektur , einem innovativen Batterie- und Lademanagement und einem 800-Volt-Bordnetz , wie Audi in einer Aussendung schreibt.

Im Inneren dürfte es gravierendere Neuerungen geben, wie frühere Spy-Shots andeuten. Demnach könnte Audi beim Q6 e-tron auf einen größeren, freistehenden Screen in der Mittelkonsole setzen.

Erstmals Elektroauto am Stammwerk

Präsentiert wird der Audi Q6 e-tron in der 2. Jahreshälfte, anschließend soll der Wagen in die Produktion geschickt werden. Als Produktionsstandort wurde das Stammwerk in Ingolstadt auserkoren.

Damit wird erstmals ein Elektroauto in Ingolstadt gefertigt. Die aktuellen Auto-Elektroautos werden in Zwickau, Brüssel beziehungsweise im Werk Böllinger Höfe am Standort Neckarsulm gebaut.

Audi hat angekündigt, bis 2025 insgesamt 20 neue Modelle vorzustellen - mehr als die Hälfte davon soll rein elektrisch betrieben werden. Gleichzeitig lässt der Ingolstädter Autohersteller mit einer weiteren Ankündigung aufhorchen.