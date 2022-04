Revolutionäres Audi-Konzept kommt mit transparentem Bildschirm

Audi zeigt mit einem neuen Konzept-Fahrzeug, in welche Richtung sich die kommenden Elektroautos entwickeln könnten.

Der deutsche Autobauer hat ein weiteres Konzept aus seiner Sphere-Reihe präsentiert. Das "Audi urbansphere concept" richtet sich an eine Zukunft, in der die Menschen mehr Zeit in ihren Fahrzeugen verbringen, aber ohne permanent unterwegs zu sein.

Insofern erinnert das "urbansphere concept" mehr an eine multifunktionale Lounge als an ein klassisches Elektroauto. Demnach könnte das Fahrzeuge sowohl als mobiles Homeoffice als auch als mobiles Wohnzimmer mit zahlreichen Entertainment-Features dienen.