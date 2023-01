Audi-Konzeptauto verwandelt sich vom Coupe zum Pick-up

Audi sorgte in den vergangenen Jahren mit einer Reihe von Konzept-Elektrofahrzeugen für Aufsehen. Mit dem Activesphere, einem hochgelegtem Offroad-Coupé, dessen Heck sich per Knopfdruck in eine offene Ladefläche verwandeln lassen soll, stellt der deutsche Hersteller nach dem Roadster Skysphere, der Limousine Grandsphere und dem geräumigen Urbansphere nun sein viertes und letztes Konzeptfahrzeug der Sphere-Serie vor.

Der knapp 5 Meter lange, hochgelegte Wagen mit 22 Zoll großen Rädern sticht vor allem durch einen wandelbaren Karosserieentwurf hervor.