Das ist der neue VW ID.2, das E-Auto für weniger als 25.000 Euro

Volkswagen hat sein Elektroauto präsentiert, das in einer Liga mit den populären Modellen Golf und Polo mitspielen soll. Gemeint ist in erster Linie der angepeilte Preis von unter 25.000 Euro, aber auch die Form sowie die Maße.

Mit dem leistbaren Preis des VW ID.2all wolle man "Elektromobilität in die Breite bringen", wie Markenchef Thomas Schäfer bei der Präsentation am Mittwoch verlautbarte. Gleichzeitig deutete der Manager noch günstigere VW-Elektroautos an.