Cupra präsentiert leistbaren Elektro-Kleinwagen in Polo-Größe

Auf einem Event in Barcelona hat Cupra ein kompaktes Elektroauto vorgestellt, das im Einstiegssegment angesiedelt ist.

Nach dem erfolgreichen Cupra Born, der in Golf- beziehungsweise ID.3-Größe kommt, wird nun das nächste Elektroauto aus der Volkswagen-Großfamilie ein Kleinwagen in Polo-Größe . Die technische Basis stellt die verkleinerte Elektroplattform "MEB-Small" des Wolfsburger Autoherstellers dar. Mit einer Länge von 4,03 Meter sind die Maße des Cupra UrbanRebel ziemlich genauso wie jene des VW Polo.

Bei Elektroautos haben bislang hauptsächlich bullige SUVs und luxuriöse Limousinen den Ton angegeben. Das soll sich nun endgültig ändern: Cupra - die Submarke des spanischen VW-Ablegers Seat - hat nämlich einen elektrischen Kleinwagen präsentiert, der vor allem mit einem leistbaren Preis überzeugen will.

"Der UrbanRebel ist im Einstiegssegment angesiedelt", so Cupra-Chef Wayne Griffiths. Der viertürige, elektrische Kleinwagen soll auf jeden Fall bezahlbar sein, wie es bei der Präsentation hieß.

"Wir leisten damit Vorarbeit für verschiedene Marken innerhalb des Volkswagen Konzerns", erklärt Werner Tietz, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Cupra im Rahmen der Präsentation. Auch wenn das kompakte Elektroauto als Konzept vorgestellt wurde, verspricht Tietz, dass der UrbanRebel in der Serienfertigung genauso aussehen wird.

Cockpit und Interieur

Ein Touchscreen im Querformat in der Mittelkonsole stellt die zentrale Steuerungseinheit dar. Physische Knöpfe und Tasten sind nur sehr spärlich zu finden - lediglich eine Schnellwahlleiste unterhalb des Touchscreens. Die Tasten am Lenkrad erinnern übrigens stark an ein Gamepad von Spielekonsolen.

Der Hingucker im Cockpit ist aber die futuristische Instrumententafel hinter dem Lenkrad. Dieses Display ist dreigeteilt, stellt in der Mitte die zentralen Informationen dar und jeweils seitlich zusätzliche Fahrdaten.

Aufgrund des nicht notwendigen Kardantunnels bleibt im Innenraum grundsätzlich mehr Platz. Beispielsweise befindet sich im Cockpit eine schwebend wirkende Mittelarmlehne mit integriertem Ablagefach.