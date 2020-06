Landschaftsfoto bringt Android-Geräte zum Absturz

Samsung weiß Bescheid

Das Problem dürfte mittlerweile aber auch zu den Handherstellern durchgedrungen sein. So berichtet "Ice universe", dass Samsung bereits Mitte Mai von dem Fehler erfahren hat und den Bug bereits repariert hat. Mit einem Firmware-Update soll das Problem aus der Welt geschafft werden. Bis dahin heißt es, Finger weg von dem kursierenden Foto. Wer die Warnung in den Wind schlägt, muss das Telefon per Bootloader neu aufsetzen oder das Handy im Safe Mode starten und das Foto so vom System entfernen.