Leak zu iPhone SE 4: iPhone-14-Klon mit iPhone-15-Features

Das nächste iPhone SE soll neue Feature in altem Gewand verpacken. Vor 2025 dürfte es aber nicht auf den Markt kommen.

Die 4. Generation des iPhone SE soll einen Action-Button im Stil des iPhone 15 Pro erhalten und ansonsten stark an das iPhone 14 angelehnt sein. Das schreibt zumindest der als "Unknownz21" bekannte Leaker, der einige Details zum neuen Smartphone preisgibt.

Kein Lightning-Anschluss mehr

Erst Ende vergangener Woche beschrieb die Quelle das neue iPhone SE als "iPhone-14-Derivat". In einem neuen Tweet auf der Social-Media-Plattform X gibt Unknownz21 neue Informationen zum kommenden Billig-iPhone heraus. So soll das Gerät erstmals über einen USB-C-Anschluss anstelle eines Lightning-Anschlusses verfügen. Auch Face ID soll mit an Bord sein. Frühere Gerüchte sprachen noch davon, dass das iPhone SE weiterhin über eine Touch ID-Taste verfügen könnte.