Leak: So sieht Googles Smart Display aus

Auf den Bildern ist ein Gerät namens „Google Home Hub“ zu sehen, das so wirkt wie ein Tablet, das auf einem Google Home Max montiert wurde. Den in den Leaks angeführten Specs zufolge verfügt das Gerät über ein sieben Zoll großes 16:9-Display, sowie über WLAN, Bluetooth, einen „Licht- und Farbsensor“, einen Lautsprecher und Spracherkennung. Als Farben werden „Kreide“ (´“Chalk“) und „Holzkohle“ („Charcoal“) angeführt. An der Rückseite soll es einen Mute-Knopf und an der Vorderseite eine Kamera für Videogespräche geben.

Als Maße werden 178.3mm × 118.1mm × 67.3mm angegeben. Dadurch wäre der Google Home Hub laut einem Bericht von Ars Technica kompakter als Lenovos acht Zoll großes Smart Display (263.21 mm × 142.21mm × 111.36 mm), welches bereits mit Googles Assistant-Software läuft.