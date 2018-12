Leak zeigt neues Nokia Smartphone ohne Notch

Wo sind Frontkamera und Fingerabdruckscanner verbaut? Das ist wohl das erste, was man sich fragt, wenn man die neuen Leaks eines noch unbekannten Smartphones mit der Aufschrift Nokia sieht, die auf Weibo aufgetaucht sind. Die Fotos lassen auf ein Premium-Modell mit Tripple-Hauptkamera und einem Display mit sehr dünnem Rahmen schließen. An der Front ist aber weder ein Notch noch eine jüngst des Öfteren eingesetzte rundliche Aussparung in der Ecke zu erkennen. Wie WinFuture spekuliert, könnte eine ausfahrbare Frontkamera verbaut werden, wie sie etwa auch beim Vivo Nex A zum Einsatz kommt.