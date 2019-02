Leak zeigt Nokia 9 PureView mit Penta-Kamera 

HMD Global wird Gerüchten zufolge auf dem Mobile World Congress in Barcelona sein neues Flaggschiff-Smartphone Nokia 9 PureView präsentieren. Das PureView-Branding verrät bereits, dass der finnisch-chinesische Smartphone-Hersteller den Fokus auf die Kamera legen dürfte. Wie ein neues geleaktes Bild zeigt, setzt das Smartphone auf insgesamt fünf Kamera-Sensoren auf der Rückseite, die sternförmig angeordnet wurden.

Die Anordnung, die in den vergangenen Monaten bereits in verschiedenen Leaks zu sehen war, ist ungewöhnlich. Die Hauptkamera scheint sich in der Mitte zu befinden, rundherum wurden vier weitere Zeiss-Linsen sowie ein LED-Blitz und vermutlich zusätzliche Hardware, wie ein Laserfokus oder ein Sensor für den Weißabgleich, platziert.