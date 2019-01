Nokia 9: Fünf-Kamera-Smartphone wird am 24. Februar vorgestellt

Nokia wird am 24. Februar, kurz vor Beginn des Mobile World Congress in Barcelona, sein neues Flaggschiff-Smartphone präsentieren. Darauf deutet ein Tweet von Juho Sarvikas, Chief Product Officer des Smartphone-Herstellers, hin. Darin schrieb er, „Wir wollen, wirklich, wirklich, wirklich […] wirklich, dass ihr bei unserem Barcelona MWC Showdown am 24. Februar zuschaut.“