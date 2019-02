Leaks verraten erste Details zu Huaweis faltbarem 5G-Smartphone

Huaweis flexibles 5G-Smartphone wird „geheime Überraschungen“ bieten. Das hat Richard Yu, CEO von Huaweis Consumer-Sparte, auf Weibo bekannt gegeben. Huawei will mit dem Smartphone, das am Sonntag offiziell enthüllt werden soll, vor allem Samsungs Galaxy Fold Konkurrenz machen. Obwohl der chinesische Konzern verhindern konnte, dass Fotos vom Design an die Öffentlichkeit geraten sind, sind mittlerweile einige technische Details bekannt.