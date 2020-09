Letzter Airbus A380 fertiggestellt

In Toulouse hat der letzte Airbus A380 die Produktionshallen verlassen. Wie CNN berichtet, besiegelt das Modell mit der Seriennummer 272 das Ende des weltgrößten Passagierflugzeugs. Laut dem Hersteller muss das Flugzeug noch einige Kalibrier- und Testprozeduren durchlaufen, bevor es den Anstrich seines Käufers Emirates Airlines erhält. Laut One Mile at a Time sind insgesamt noch neun Bestellungen des A380 offen. Acht Flugzeuge erhält Emirates, eines die japanische Fluglinie ANA.