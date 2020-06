LG G Watch: Android-Uhr soll vor dem Sommer kommen

Kurz danach, nämlich im Sommer, soll Motorola mit seiner klassisch geformten Moto 360 nachziehen. Das gibt der Konzern im hauseigenen Firmenblog bekannt. Der Verkauf soll dabei mit Startschuss in den USA global erfolgen. Die neuen Uhren sollen wie Google Now auf Sprachbefehle reagieren und so per Ansage Informationen zu dem Alltag der Menschen bekannt geben. Demnach könne man etwa Erinnerungen programmieren, das Wetter erfahren oder Details zu einem seiner kommenden Flüge abrufen.