LG Q Stylus: Günstige Alternative zum Samsung Galaxy Note 9

Note-User sind laut Samsung besonders treu. Der Hauptgrund ist nicht etwa das große Display, sondern der Stift, den es kaum bei anderen Smartphones zu finden gibt. Genau hier setzt der Konkurrent LG mit seinem Q Stylus an.

LG hat nicht nur beim Format des Geräts und beim Stift Anleihen am Note 9 genommen, sondern auch bei den Funktionen. So kann man mit dem Stift etwa Notizen direkt auf dem Sperrbildschirm machen oder Ausschnitte von Videos markieren, um ein animiertes GIF zu erstellen. Diese beiden Funktionen bietet Samsung schon seit dem Vorjahresmodell Note 8 an.