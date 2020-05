LGs gelungenes Tablet G Pad 8.3 angetestet

Im Rahmen der IFA hat LG ein neues Android-Tablet mit einer Displaydiagonale von gut 21 Zentimeter vorgestellt. Das Gehäuse des Tablets besteht aus dem gleichen Material wie das des LG G2 Smartphones. Dadurch fühlt sich das Tablet sehr hochwertig an und ihm lastet nicht das Gefühl eines Plastik-Gehäuses an, das an vielen Android-Tablets oft bekrittelt wird. Mit 338 Gramm ist das Tablet dennoch nicht zu schwer, um es auch längere Zeit problemlos in der Hand zu halten.