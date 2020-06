Licht aus für die 60-Watt-Glühbirne

Die Zukunft heißt LED

Als Hoffnungsträger Nummer eins gelten aber weiterhin die energieschonenden LED-Lampen. Diese sind mit Preisen zwischen 25 und 50 Euro bei Markenprodukten zwar um einiges teurer als die verbreiteten Energiesparlampen. Gute LED-Lampen können aber sowohl mit ihrer Lichtqualität als auch mit ihrer Lebensdauer punkten. Mit Osram, Philips, LG und etwa der Zumtobel-Tochter Ledon haben sich zudem bereits mehrere Anbieter in Stellung gebracht.

„Wir gehen davon aus, dass der Preis für LED-Birnen pro Jahr um zehn bis fünfzehn Prozent sinken wird“, sagt Ledon-Sprecher Erik Nielsen gegenüber der futurezone. Wenn die Lampe in einem Raum eingesetzt wird, in dem viele Lichtstunden zusammenkommen, wie etwa dem Wohn- oder Esszimmer, amortisiere sich eine LED-Lampe im Vergleich zur herkömmlichen Glühbirne in zwei bis drei Jahren, so Nielsen.

Qualität bei Energiesparlampen entscheidend

Anders als bei herkömmlichen Glühbirnen spielt die Qualität der Produkte bei Energiesparlampen und LED-Leuchten eine ungemein wichtigere Rolle. Besonders günstige Produkte sind mit Vorsicht zu genießen. Um etwa bei Energiesparlampen eine mit Glühbirnen vergleichbare Qualität zu erreichen, muss auf die Farbwiedergabe, Farbtemperatur, Anlaufzeit und die Anzahl der Schaltzyklen geachtet werden. Die Farbtemperatur sollte im Bereich 2700-3300K (warmweiß bis neutral-weiß) liegen. Bei der Farbwiedergabe empfiehlt sich ein Mindestwert von 85 bis 90 Prozent.

Um schnell die volle Leuchtkraft ausnutzen zu können, sollte die Lampe eine Anlaufzeit von unter 30 Sekunden aufweisen. Je nach Einsatzort sind die maximalen Schaltzyklen wichtig. Sehr gute Lampen können bis zu 70.000-mal ein- und ausgeschaltet werden. Wird die Lampe ohne Zeitschalter genutzt, genügt ein Wert von 30.000 Schaltzyklen. Zerbricht eine Leuchte, sollten die Reste mit Besen und Schaufel entsorgt und das Zimmer gelüftet werden. Da das Quecksilber in Gasform entweicht, sollte auf den Staubsauger verzichtet werden.

Hoher Preis größtes Manko für LED-Leuchten

Auch bei den LEDs sind die Farbtemperatur und die Farbwiedergabe, die bei 85 bis 90 Prozent liegen soll, wichtig. Die Lebenserwartung ist mit bis zu 25.000 Betriebsstunden höher als bei Energiesparlampen. Die Anlaufzeit als auch die Anzahl der Schaltzyklen spielen technologiebedingt keine Rolle, als größtes Manko gilt derzeit immer noch der hohe Preis. Einschränkungen gibt es zudem bei der Leuchtkraft. Derzeit verfügbare Leuchten können maximal als Ersatz für 60-Watt-Glühbirnen dienen. An noch leistungsstärkeren Lampen wird allerdings bereits gearbeitet.