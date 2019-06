Liveschaltung mit 5G: ORF schafft, woran BBC gescheitert ist

Trotz der Panne, die weltweit für Gelächter sorgte, wagte der ORF dasselbe Experiment. Bei „Mittag in Österreich“ wurde das „ultraschnelle 5G“ für eine Liveschaltung nach Linz genutzt. Welche Endgeräte dazu genutzt wurden und in welcher Auflösung das Video übertragen wurde, ist nicht bekannt. Eine Aufzeichnung des Ganzen kann man sich hier in der TVthek ansehen. Der Beitrag heißt „Schaltung zu Ars Electronica“.

Diese Woche hat Drei das 5G-Netz in der Linzer Innenstadt in Betrieb genommen. Vorerst steht es nur Pilotkunden zur Verfügung. Bis Jahresende peilt man die Vollversorgung von Linz an. Gleichzeitig will man weitere Regionen Österreichs mit dem neuen Mobilfunkstandard ausstatten.