5G führt zu mehr Handymasten, "aber weniger Strahlung"

Ähnlich äußerte sich zuletzt Michael Krammer, ehemaliger Chef des deutschen Mobilfunkbetreibers E-Plus und aktuell Chef beim österreichischen Mobilfunkdiskonter HoT. Die Angst vor Gesundheitsrisiken existiere so lange es den Mobilfunk gebe. "Das sind ja die gleichen Frequenzen, die wir jetzt schon - etwa für WLAN - verwenden", sagte Krammer zur futurezone. Er ging sogar so weit, das Phänomen eher in gebildeteren Schichten zu verorten.