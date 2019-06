Drei startet mit 5G-Netz in Linz

Der 5G-Ausbau in Österreich schreitet weiter voran: Am Mittwoch verkündete Drei, den Pilotbetrieb in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz zu starten. Laut dem Mobilfunker handelt es sich um das “erste echte zusammenhängende 5G-Netz, das diesen Namen verdient”. Andere Anbieter hätten demnach nur “einzelne Sendemasten aufgerüstet”. Drei hat laut eigenen Angaben 20 Stationen in Linz in Betrieb genommen.

Vorerst will man einige Pilotkunden mit 5G-fähigen Routern und entsprechenden SIM-Karten ausstatten. Wie viele das im ersten Schritt genau sein werden, ist nicht bekannt. Drei-CEO Jan Trionow erklärt auf futurezone-Nachfrage lediglich, es seien in der ersten Phase "einige zig Kunden". Für sie ist die 5G-Nutzung im Pilotbetrieb gratis. Unter den ersten Partnern ist unter anderem das Ars Electronica Center.

Vollabdeckung von Linz bis Jahresende

Zum Start ist die Innenstadt vollständig abgedeckt, wie Trionow erklärt. Bis Jahresende peilt man die Vollversorgung von Linz an. Gleichzeitig will man weitere Regionen Österreichs mit dem neuen Mobilfunkstandard ausstatten. Man wolle dort an den Start gehen, “wo 5G am dringendsten benötigt wird". Nun suche man nach diesen Regionen: "Wir laden Unternehmen, Institutionen und Gemeinden in ganz Österreich ein, sich mit Projektideen bei uns zu melden“, sagt Trionow. Wie viel Geld Drei in den 5G-Ausbau investiert, will man nicht verraten.