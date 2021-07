Livescribe 3: Vom Papier live aufs Smartphone-Display

Ein Füller, der Handgeschriebenes in Echtzeit auf ein Tablet oder Smartphone in überträgt – die futurezone hat den smarten Stift Livescribe 3 einem Langzeittest unterzogen.

Überdimensional

Simpel und effektiv

Die Handhabung des Livescribe 3 ist sehr einfach. Zuerst muss man den Stift mit dem Notizbuch via App pairen, indem man mit der Mine auf der ersten Seite des Notizbuches auf „Device Pairing“ klickt und dann auf dem iPhone oder iPad bestätigt. Dann beginnt man einfach auf dem Notizbuch zu schreiben, in Echtzeit – die Verzögerung beträgt maximal zwei Sekunden – erscheint das Geschriebene auf dem Display des iPhone oder Tablets.

Diktierfunktion

Bitte deutlich schreiben

Den Text, der im Phone oder Tablet gespeichert wird, kann man mit einem Wisch nach Rechts in Maschinenschreibschrift umwandeln; das setzt aber voraus, dass man schön schreibt; am besten in Blockbuchstaben. Eine Funktion, wie man dem Stift bzw. der Software seine eigene Schrift beibringen kann, gibt es leider nicht. Mit einem Wisch nach Links kann eine Zeile oder eine ganze Passage gelöscht werden. Die Texte werden als PDF abgespeichert, können aber auch an Evernote oder OneNote verschickt oder ausgedruckt werden.

Geladen wird der Livescribe 3 über USB-Anschluss, der sich hinter einer kleinen Abdeckkappe versteckt. Und die kann leider leicht verloren gehen und sich in der Aktentasche selbst mal lösen. Und dabei kann, wie passiert, ein kleines Plastikstück abbrechen, womit die Abdeckkappe nicht mehr hält. Der Akku ist ziemlich ausdauernd und hält etwa 12 Stunden.