Logitech setzt auf Tablet-Zubehör

So soll das Logitech Fold-Up Keyboard fürs iPad 2 beispielsweise als Reisebegleiter dienen, wenn man statt des Laptops nur das Tablet mitnehmen möchte. Es verfügt über eine Fullsize-Bluetooth-Tastatur mit Halterung. Die Tastatur lässt sich per Knopfdruck seitlich ausklappen. Im geschlossenen Zustand ist sie direkt unter dem iPad 2 verstaut. Aufgeladen wird sie via USB-Anschluss, Batterien sind dadurch keine notwendig. Das Fold-Up-Keyboard fürs iPad 2 ist ab September um 99,99 Euro (UVP) in Österreich verfügbar.

Neben dem Keyboard hat Logitech auch einen Joystick fürs iPad und iPad 2 vorgestellt. Dieser wird auf das iPad drauf gelegt, via Saugnapf befestigt und lässt sich im Thumbstick-Stil steuern. Eine Spiralfeder bietet Force-Feedback, dadurch wird der Joystick automatisch in die Mittelposition zurückgeführt. Er kann für alle Spiele genutzt werden, die Onscreen-Joysticks und D-Pads unterstützen. Er ist ab Oktober um 14,99 Euro (UVP) verfügbar.

Mit den Tablet Speakern bringt Logitech als drittes Tablet-Zubhör wieder aufladbare Lautsprecher mit Clip-on-Design auf den Markt. Dieser verfügbt über ein Audiokabel mit 3,5 mm-Anschluss und ist daher für alle Tablets, die über eine derartige Buchse verfügen, geeignet. Mit einem gummiüberzogenen Clip lassen sich die Lautsprecher beispielsweise auf Samsungs Galaxy Tab mühelos befestigen. Die Akkulaufzeit beträgt in der Regel bis zu acht Stunden, der Lautsprecher lädt sich via USB auf. Die Lautsprecher sind ab September um 39,99 Euro (UVP) erhältlich.

Stranzl ist guter Dinge, dass man mit dem Tablet-Zubehör im Trend liegt. Laut jüngsten Prognosen sollen in Deutschland im Jahr 2011 4,6 Millionen Tablets abgesetzt werden. In Österreich sollen es knapp 15 Prozent davon sein, denn auch die Österreicher seien technikverliebt. Gerade bei iPad-Usern gebe es zudem hohe Kaufabsichten für Zubehör. Einer Logitech Platform Study aus dem Jahr 2011 zufolge liegt die Kaufabsicht von iPad-Nutzern um knapp 50 Prozent höher als bei Notebook-Nutzern, und am 200 Prozent höher als bei Smartphone-Nutzern.