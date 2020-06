Lytro-Kamera: "Wir ändern die Spielregeln"

Aber es wird mit der Lytro-Kamera einfacher, technisch korrekte Fotos zu schießen?

Es ist nicht unbedingt schwierig. Wenn man das Ganze allerdings ernster nimmt und etwas Neues schaffen will, ist es nicht ganz so simpel. Fotos können jetzt in 3D komponiert werden, damit ein starker Entdeckungseffekt entsteht. „Shoot now, focus later“ bedeutet, dass den Leuten die herkömmliche Fotografie leichter gemacht wird. Es heißt aber auch, dass das Handwerk insgesamt nun um einiges interessanter ist.

Die Lytro-Kamera basiert auf Forschungsergebnissen Ihrer Doktorarbeit. Zu welchem Zeitpunkt wurde Ihnen klar, dass Sie auf etwas wirklich Wichtiges gestoßen waren, das sich in einer Kamera umsetzen lässt?

Das geschah in Etappen. Nach dem theoretischen Teil meiner Forschung begann ich mit der praktischen Anwendung und stellte zunächst das Design einer etwas größeren Version der heutigen Kamera am Computer nach. Ich simulierte die exakten Pixel, die sich vom Sensor ablesen lassen, indem ich die Lichtstrahlen durch das Objektiv hindurch bis zur Sensorenoberfläche verfolgte. Eine weitere Software refokussierte schließlich die Lichtfeld-Engine. Und das war wirklich ein Schlüsselmoment. Ich sah wie lebensnah die Fotos aussehen würden, und zwar bevor wir eine Ahnung von der Leistung des Systems hatten. Wir durchliefen danach zwei weitere Prototyping-Stufen, zuerst an einem optischen Tisch, später mit einer Kamera, die wir herumtragen konnten. Da dachte ich mir zum ersten Mal: “Wow, das ist wirklich praktisch und kann richtig einschlagen.”

Bei der Lichtfeld-Technologie gibt es wenig Probleme mit dem Bildrauschen. Warum?

Wenn man bei herkömmlichen Kameras die Megapixelanzahl erhöht, kann das Bildrauschen zu einem lästigen Problem werden. Es gibt zwei Arten von Rauschen. Am Rauschen des elektrischen Systems arbeiten die Hersteller und erzielen hervorragende Ergebnisse. Doch auch wenn sie es perfekt machen, bleibt die andere Rauschquelle: die Zufälligkeit der Welt, in der wir leben, vom Standpunkt des Lichts aus betrachtet. Bei einer Lichtfeldkamera gibt es das Problem nicht. Wir bündeln alle Lichtstrahlen, die wir einsammeln, im Foto. Damit führen höhere Auflösungen nicht zu mehr Bildrauschen.

Bei Bildsensoren für Digitalkameras scheint derzeit ein Plafond von 16 Megapixeln erreicht. Für Sie sind auch Sensoren mit höherer Auflösung von Interesse. Welchen Einfluss könnte die Lichtfeldfotografie damit auf die Industrie haben?

Eine ganze Reihe von Einflüssen. Bei herkömmlichen Kameras ist die Grenze an sinnvollen Megapixeln bei Weitem überschritten. Aber die Halbleiterindustrie kann weit höhere Auflösungen fertigen, Hunderte Megapixel. Wenn wir diese für Lichtstrahlen anstatt Pixel verwenden, können wir mehr Einfluss nehmen: wie (qualitativ, Anm.) schön Fotos aussehen, wie sehr der Betrachter eintauchen und die Schärfeebenen verändern kann. Das ist echte Innovation und die ist in der Kameraindustrie seit vielen Jahren tot. Wir laufen Megapixeln hinterher, arbeiten an verschiedensten Varianten zur Gesichtserkennung. All das sind Dinge, die nur Eingeweihte interessant finden, und es sind die klassischen Anzeichen eines großen, stabilen, langweiligen Marktes - das Dilemma des Erfinders, wenn wenn Sie so möchten: Dingen nachzulaufen, die dem Konsumenten egal sind. Scharfstellen im Nachhinein ermöglicht verzögerungsfreies Auslösen, 3D inhärent in jedem Foto und noch so viele andere Dinge, an denen wir arbeiten. Wir ändern die Spielregeln. Jetzt geht es um Software und Innovation in der Bildverarbeitung.

Nehmen wir einen größeren, deutlich höher auflösenden Sensor an. Was ließe sich damit alles anstellen, abgesehen von besserem 3D?

Eine weit höhere Detailgenauigkeit im Lichtfeld. Der Aufbau der Linse ließe sich verändern. Je mehr Leistungskraft der Lichtfeldsensor hat, desto stärker kann man das Objektiv verändern und es dünner, leichter, billiger machen. Mehr Performance könnte auch größere Zoom-Reichweiten oder Blenden bedeuten als wir je gesehen haben.