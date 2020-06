Mac-User können Netflix endlich auch in 4K schauen

Folgendes Szenario: Man kauft sich einen Computer (oder ein Notebook) mit extrem hoher Displayauflösung um viele Tausend Euro. Dann abonniert man dazu das teuerste Netflix-Abo inklusive 4K-Content. Und dann bemerkt man, dass man Filme und Serien maximal nur in steinzeitlich anmutenden 1080p streamen kann.

So erging es vielen Mac-Usern in der Vergangenheit, denn um Netflix mit einem Computer in der höchstmöglichen Auflösung zu streamen, brauchte es Windows 10 sowie den Edge-Browser oder die offizielle Netflix-App. Um auch mit einem Mac zu dem 4K-Stream zu kommen, musste man also Windows via Bootcamp darauf installieren.

Nun bessert Apple nach. Das kommende macOS-Update Big Sur enthält eine Aktualisierung für Safari, womit man Netflix in 4K, einschließlich wahlweise Dolby Vision HDR streamen kann. Das entdeckte der Twitter-User Ishan Agarwal.