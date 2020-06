MacBook-Air-Test: Apples neue Einstiegsdroge

Mac OS X

10.7 bereits ausführlich) Rechnung: Mit F3 gelangt man direkt in die “Mission Control”-Ansicht, mit F4 wird das “Launchpad” geöffnet. Beide Funktionen sind aber auch über TouchPad-Gesten und das Dock erreichbar. Die wichtigste Neuerung bei der Tastatur ist aber die Unterbeleuchtung, die beim Vorgänger-Modell fehlte und das Arbeiten in dunklen Umgebungen wesentlich erleichtert.

Display und Webcam

Auch am Display hat sich mit 1440 mal 900 Pixel und LED-Hintergrundbeleuchtung nichts gegenüber dem Vorläufer, der Ende 2010 auf dem Markt kam, geändert. Die meisten Kunden, die auf das neue MacBook Air umsteigen wollen, haben aber wohl ältere Apple-Laptops, und der Qualitätsunterschied zu diesen fällt dann doch ins Gewicht. Vergleicht man das neue MacBook Air etwa mit einem Unibody-MacBook Baujahr 2008 (beide auf höchster Helligkeitsstufe), machen sich deutliche Unterschiede bemerkbar. So ist der Bildschirm des MacBook Air vor allem in gekippten Winkeln farbkräftiger und schärfer. Ein Übel, für das Apple bekannt ist, setzt sich leider auch fort: Das Display spiegelt im Freien und bei starkem Lichteinfall.

Ein kleines Defizit gegenüber der aktuellen MacBook-Pro-Serie weist das Air bei der Webcam auf: Diese bietet keine HD-Auflösung, was etwa für Vollbild-Calls via Facetime nicht unwesentlich ist.



Anschlüsse

Anschlüsse bietet das MacBook Air nicht viele: Zwei USB-Ports für Maus/externe Festplatte/externes Laufwerk, ein SD-Karten-Slot (er liest auch SDHC und SDXC; nicht im 11-Zöller) sowie der neue Thunderbolt-Anschluss. Letzterer verspricht 20 Mal schnellere Übertragungsraten als USB 2.0, sonderlich viel Zubehör (abgesehen von Apples “Thunderbolt Display” um 999 Euro) gibt es dafür aber derzeit nicht. Der Steckplatz versteht sich aber auch als Mini-Display-Port, womit man ihn per Adapter zum DVI-, HDMI- oder VGA-Anschluss umwandeln kann. Für Feinspitze interessant: HDMI erlaubt jetzt auch das Ausspielen von Audio, sollte man das MacBook Air zum Filmschauen an einen Flat-TV anschließen wollen. Ein weiteres Detail am Rande: Das Gerät ist mit Bluetooth 4.0 ausgerüstet, das sich durch größere Reichweite und geringeren Stromverbrauch als Bluetooth 2.1 auszeichnet. Erfreulich ist auch der sehr kleine beigelegte Strom-Adapter, der wenig Platz im Reisegepäck einnimmt.

Ärgerlich bleibt auch beim neuen MacBook Air, dass zwei nicht unwichtige Schnittstellen nicht an Bord sind: Einerseits fehlt ein Ethernet-Port (in vielen Hotelzimmern für eine Internetverbindung notwendig, Adapter um 29-Extra-Euro erhältlich), andererseits ein Infrarotsensor. Wer mit dem MacBook Air Präsentationen machen will, kann es somit nicht direkt über eine Fernbedienung ansteuern. Weiters sucht man vergeblich ein UMTS-Modem, über das man ins mobile Internet einsteigen könnte - bei anderen Notebooks bereits Standard.