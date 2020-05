Mähroboter lassen sich per Smartphone-App steuern

Auch Bosch bietet ab diesem Jahr einen Mähroboter, der über Konnektivitätsfunktionen verfügt. Der Indego 1000 Connect ist mit GSM-Technologie ausgestattet, die es via Datenverbindung und per App erlaubt, in ständigem Kontakt mit dem Mäher zu stehen. Über die Internetverbindung ist es möglich, ortsunabhängig sämtliche Einstellungen am Indego vorzunehmen: Zeitplan erstellen, Mähvorgang starten und stoppen, etc. Außerdem kann der Mähfortschritt auf einer Karte in der Smart-Garden-App verfolgt werden und Push-Notifications informieren darüber, wenn der Mäher Hilfe benötigt.