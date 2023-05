Die besten Flugsimulator-Games für iOS und Android

Vom entspannten Fliegen bis zur Notsituation, Flugsimulator-Games bieten für Anfänger*innen und Profis jede Menge Spaß.

Während Microsofts Flight Simulator schon seit Jahren das Nonplusultra auf dem PC ist, sieht die Situation auf Smartphones und Tablets etwas anders aus. Lange war es vor allem die mangelnde Leistungsfähigkeit der Geräte, die umfangreiche Simulationen verhindert hat. Obwohl Microsoft bis heute seine Flugsimulation nicht für iOS oder Android veröffentlicht hat, gibt es aber ein paar tolle Alternativen, die für Anfänger*innen wie Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet sind. Wir stellen euch diese Flugsimulator-Games vor: X-Plane: iOS und Android

Infinite Flight Simulator : iOS und Android

Extreme Landings: iOS und Android

X-Plane Während Microsofts Flugsimulator quasi der Standard auf dem PC ist, schauen mobile Nutzer*innen bis heute durch die Finger. Microsoft hat sich nie dazu bemüßigt gefühlt oder möglicherweise gar in der Lage gesehen, eine mobile Variante des schon für viele PCs herausfordernden Spieles zu bringen. Die wohl besten PC-Alternative, X-Plane, verfügt über eine mobile Variante. X-Plane gilt als die erste Anlaufstelle für all jene, die Microsofts Flugsimulator ablehnen. Auf iOS und Android stellt sich die Konkurrenz-Frage nicht. X-Plane spielt auch hier seinen Realismus aus und bietet uns einen hochwertigen Flugsimulator, der die technischen Möglichkeiten moderner Smartphones ausnutzt, aber nicht bis an die Grenze ausreizt. Beim ersten Start von X-Plane nimmt uns das Game auf Wunsch gleich an die Hand. Dank integrierter Tutorials können Anfänger*innen hier die Grundlagen der Fliegerei lernen. Was auch Neulingen gleich auffällt, ist der hohe Realismus. Während die Grafik sicher nicht bis ans Ende ausgereizt wird, ist das Interieur der Maschinen bis aufs kleinste Detail nachgebaut. Trotz oft mehr als hundert Knöpfen, können wir selbst das kleinste Drehrädchen auf Wunsch verstellen. Zwar müssen wir auf dem verhältnismäßig kleinen Smartphone-Screen dafür erstmal reinzoomen, bedient werden kann dafür aber wirklich alles. Die allgemeine Steuerung findet über Touchgesten und Bewegungssteuerung statt. Während wir durch Bewegungen Neigung und Richtung ändern, lassen sich per Touch-Slider Ruder, Flaps, Beschleunigung und Bremsen betätigen. Die Tutorials halten für uns die Basics von Start und Landung bis zur Helikopter-Schulung bereit. Wer sich schon bereit zum Fliegen sieht, kann sich aber auch sofort in die Maschine setzen. Neben einem Singleplayer bietet X-Plane auch eine umfangreichen Multiplayer. Hier können wir mit hunderten anderen Spieler*innen in einer Region durch die Lüfte düsen. Wichtig für einen Flugsimulator ist neben der realistischen Bedienung aber natürlich auch das Gerät und die Umgebung. Beim Thema Untersatz müssen wir hier kaum Abstriche machen. Kostenlos enthalten sind zwei Flugzeuge, die Cessna 172SP und die Cirrus Vision SF50. Außerdem sind insgesamt fünf kostenlose Regionen enthalten. Neben Hawaii und Washington finden wir erfreulicherweise auch Innsbruck vor. Sollten wir damit nicht genug haben und beispielsweise einen großen Vogel wie die A320 fliegen wollen, lässt sich aber auch dieser Traum verwirklichen, wenn auch mit monetärer Nachhilfe. X-Plane ermöglicht uns das Einkaufen einzelner Modelle per In-App-Kauf. Wer etwa eine A320 oder eine 747 bespielen möchte, muss dafür jeweils 5,99 Euro locker machen. Und auch Umgebungen lassen sich zukaufen oder per Abo erweitern. 6,49 Euro verlangt X-Plane für das monatliche Abonnement. Darin enthalten sind dann aber fast 40.000 Flughäfen, die von uns frei bespielt werden können. X-Plane ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Infinite Flight Simulator Nicht ansatzweise auf dem Realismus-Level von X-Plane, aber trotzdem die Zeit wert, ist Infinite Flight Simulator. Das Game positioniert sich als Flugsimulator für all jene, die Flugzeuge und das Fliegen lieben, nicht aber bei jedem falsch gedrückten Knopf abstürzen möchten. Dank der Mischung aus realistischen Elementen gepaart mit einigen Vereinfachungen, eignet sich Infinite Flight Simulator bestens für Anfänger*innen sowie all jene, die schon etwas mehr Erfahrung im Genre haben. Während Infinite keine umfangreichen Tutorials anbietet, ist das in diesem Fall auch nicht weiter schlimm. Die Steuerung wird auch zum Teil mit Bewegungssteuerung erledigt. Darüber hinaus lassen sich einige Elemente des Cockpits per Drop-Down-Menü bedienen. Infinite Flight Simulator bietet uns sowohl einen Offline-, als auch einen Online-Modus an. Im Offline-Modus haben wir die volle Kontrolle über Einstellungen und Bedingungen. So können wir etwa Wind und etwaige Turbulenzen sowie die Sicht einstellen, um verschiedenste Herausforderungen zu bewältigen. Im Multiplayer stellen wir uns dagegen den realen Bedingungen. Hier bekommen wir Echtzeit-Wetter zur Verfügung gestellt, welches uns in wechselhaften Bedingungen rund um den Globus fliegen lässt. Ebenfalls echt sind die Air Traffic Controller, bei denen es sich um Freiwillige handelt, die dafür extra eine Prüfung abschließen mussten. Beim Thema Flugzeuge und Regionen setzt Infinite Flight Simulator quasi keine Grenzen. Dutzende Flugzeuge von militärisch bis zivil sind ins Spiel integriert. Und auch bei Landschaften und Umgebungen gibt es kaum Abstriche. Mehr als 25.000 Flughäfen finden wir hier vor, die oftmals von HD-Landschaften umgeben sind, um die Simulation noch realistischer zu gestalten. Statt Flughäfen oder Flieger einzeln zukaufen zu müssen, packt Infinite Flight Simulator alles in ein Paket. Die kostenlose Version bietet uns eine Handvoll Elemente zum Herumspielen. Mit dem optionalen Abonnement schalten wir neben dem Multiplayer und allen Regionen auch das Fluglotsen-Feature, Live-Wetter und alle Flugzeuge frei. Ganz billig ist auch hier der Abo-Spaß nicht. 10,49 Euro pro Monat oder 84,99 Euro pro Jahr werden für Infinite Flight Simulator fällig. Infinite Flight Simulator ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.