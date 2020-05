Magenta bringt neue TV-Box und Gigabit-Tarife

Am Dienstag hat der Mobilfunkanbieter Magenta die neue TV-Box namens „Entertain Box 4K“ vorgestellt, die ab 5. Mai erhältlich sein soll. Sie löst ab sofort den Magenta HD Recorder ab.

„Das ist eine Box mit Sprachsteuerung per Fernbedienung, auch in englischer Sprache. Es ist eine Art Siri, mit der man sich durch das Programm managen kann“, so Bierwirth. So würde etwa der gewünschte Kanal ausgewählt, eine Live-Sendung pausiert oder mit 7-Tage-Replay vor- und zurückgespult.

Bis zu 6 Nutzerprofile

Auch können bis zu sechs Nutzerprofile angelegt werden. Einstellungen, Lieblingsprogramme oder Senderlisten werden gespeichert und darauf basierend auch Empfehlungen, ähnlich wie bei Netflix, angeboten. Die Inhalte können zudem geräteübergreifend konsumiert werden.

Beim Fernsehen würde das Internet nicht belastet, da TV und Internet über getrennte Leitungen liefen. Auch bei gleichzeitiger Nutzung im selben Haushalt gebe es keine Einbußen, sagte Bierwirth.