Bewegungsdaten: Österreicher wieder verstärkt unterwegs

Auch in der nächsten von den Forschern ausgewerteten Mobilitätsgruppe, die Menschen umfasst, die sich täglich zwischen 500 Metern und fünf Kilometern bewegen, änderte sich das Bild: Waren dieser in den ersten Wochen nach den Ausgangsbeschränkungen im Schnitt deutlich weniger als 30 Prozent der Bevölkerung zuzuordnen, war diese Gruppe am 16. April mit rund 35 Prozent wieder in etwa so groß wie vor der Verhängung der Maßnahmen.

Wege über fünf Kilometer legen die Österreicher allerdings noch immer seltener zurück, zeigt die Auswertung. Machte diese Gruppe kurz vor der Coronakrise im Schnitt über 20 Prozent aus, sank der Wert daraufhin an Wochentagen auf um die zehn Prozent ab und stieg erst zuletzt leicht an. Auch über Ostern hätten sich die allermeisten Österreicher "also offenbar an die Aufrufe der Regierung gehalten und sind nicht zu weit entfernten Wochenendhäusern oder zu ihren Familien oder Freunden auf Besuch gefahren", so Georg Heiler vom CSH und der TU Wien.

U-Bahn

Das Forschungsteam lässt in seine Analysen auch das Passagieraufkommen in Wiener U-Bahn-Stationen einfließen. Dort ergibt sich aber ein anderes Bild. So verzeichnete man ab 15. März einen massiven Rückgang der Passagierfrequenz, der sich auch in den ersten Tagen seit dem 14. April kaum verändert zeigt.