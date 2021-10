Futuristische FFP2-Maske von Razer ist bereits ausverkauft

Die LED-Maske mit verstellbarem Kopfriemen besitzt abnehmbare und aufladbare aktive Lüfter, die Luftzirkulation und Kühlung beim Tragen verbessern sollen. Für die Lüftungsgeschwindigkeit gibt es zwei Stufen: 4200 und 6200 Umdrehungen pro Minute. Die N95-Filter der Maske müssen nach drei Tagen ausgetauscht werden.

Tatsächlicher Schutz oder eher ein Accessoire?

Laut eigenen Angaben soll sie ein „tragbarer Luftreiniger“ sein, der im Labor eine 99-prozentige bakterielle Filtrationseffizienz zeigt. Eine unabhängige Zertifizierung fehlt jedoch und der Razer-Webseite nach, wurde die Maske nicht gegen COVID-19 getestet. Sie sorge aber für „adäquaten“ Schutz, heißt es. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Zephyr nicht für den klinischen oder medizinischen Einsatz gedacht sei. Sie entspricht den Maskenverordnungen in den USA & im Vereinigten Königreich. In anderen Ländern soll man sich entweder an die lokalen Masken-Richtlinien halten oder sich an die Gesundheitsbehörde wenden, um herauszufinden, ob eine Verwendung bspw. im Supermarkt möglich wäre.