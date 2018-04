Meizu bringt Kopfhörer mit leuchtendem Kabel

Die Light-up-Earbuds von Meizu sind Bluetooth-4.1-Kopfhörer. Das leuchtende, anderthalb Meter kange Kabel dient also nicht der Übertragung von Audiosignalen. Stattdessen stellt es die Verbindung der Kopfhörer zu einem Akkupack her, wie theverge schreibt. So soll eine Laufzeit von fünf Stunden zusammenkommen, wenn die Kabelbeleuchtung auf 50 Prozent eingestellt wird. Ohne Licht hält der Akku laut Hersteller bis zu 15 Stunden.