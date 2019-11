Mercedes bestätigt Entwicklung von elektrischer G-Klasse

Der Mercedes G hat mit seinem minimalistischen Look und seinen Qualitäten im harten Gelände schon mehrere Jahrzehnte am Automarkt überdauert. Damit das so bleibt, wird er künftig wohl auch mit Elektroantrieb angeboten, wie Daimler-CEO Ola Källenius nun offiziell bestätigte. Zumindest heißt es das in einem Tweet von Blogger und Daimler-Sprecher Sascha Pallenberg.