Mercury: BlackBerry zeigt neues Smartphone mit Tastatur

Das Smartphone setzt offenbar (vorerst) auf Android 7.0 Nougat und verfügt über einen USB-C-Port, einen SIM-Karten- und microSD-Karten-Slot sowie rund 32 Gigabyte an internem Speicher. Zudem sind im getesteten Modell drei Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut. Leaks zufolge soll das Smartphone über den Mittelklasse-SoC Qualcomm Snapdragon 625, einen 3400-mAh-Akku sowie eine 18-Megapixel-Hauptkamera sowie eine Frontkamera mit 8 Megapixel Auflösung verfügen.

Mehr Details im Februar

Das „ Mercury“ soll im Februar, vermutlich im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona, offiziell vorgestellt werden. Der TCL-Manager verspricht zudem, dass der Konzern noch weitere Pläne für Blackberry-Smartphones mit Tastatur hat. “Wir werden 2018, 2019 und auch darüber hinaus da sein." Blackberry kündigte im Vorjahr an, dass man sich künftig auf Software-Entwicklung und Dienstleistungen konzentrieren wolle und die Hardware-Produktion an Partner ausgelagert werde.