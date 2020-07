Microsoft automatisiert Android-Smartphones

Die Plattform und dazugehörige App heißen on{X}. Der Name bedeutet so viel wie "bei X mache Y". Nutzer können auf der Webseite verschiedene "Rezepte" finden, die über die App auf das Smartphone gepusht werden. So kann man das Android-Smartphone etwa anweisen, auf eine SMS mit dem Inhalt "Wo bist du?" automatisch mit dem aktuellen Standort zu antworten. Ein anderes Beispiel ist, dass das Handy den Nutzer daran erinnert, einen Regenschirm einzupacken, falls die Wettervorhersage Regen ankündigt.