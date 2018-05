Microsoft bringt App, die Smartphone auf PC spiegelt

Microsoft hat auf seiner Entwicklerkonferenz Build die App „Your Phone“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Windows-10-App, die den Inhalt des Smartphones auf dem PC spiegelt. Das Ganze passiert drahtlos, ein spezielles Dock ist nicht nötig.

Your Phone wird mit Android-Smartphones und iPhones funktionieren. Bei Android-Smartphones wird der Funktionsumfang größer sein. Das Ziel ist beim Arbeiten am PC oder Notebook nicht zum Handy greifen zu müssen, wenn dies neben einem am Schreibtisch liegt oder in der Hosentasche steckt.

Vorabversion

Die App wird noch diese Woche als Vorabversion für User im Windows-Insider-Programm verfügbar sein. Zu Beginn soll die App Zugriff auf SMS, Fotos und Notifications ermöglichen. Eine Erweiterung der Features, wie etwa das Lesen und Beantworten von Messenger-App-Nachrichten, könnte später folgen.

Bekommt Your Phone von den Windows Insidern gutes Feedback, könnte es eines der Features des nächsten großen Windows-10-Updates werden. Dieses wird unter dem Codenamen Redstone 5 entwickelt und soll im Herbst erscheinen.

Microsoft ist nicht das erste Unternehmen, das versucht das Smartphone auf den PC zu spiegeln. HP hat etwas Ähnliches mit „Phone Wise“ probiert, allerdings nur für bestimmte Business-Laptops. Dell nennt diese Lösung „Mobile Connect“, die ebenfalls nur für ausgewählte Notebooks des Herstellers verfügbar ist.