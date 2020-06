Microsoft bringt Fitnessband

Das Sammeln dieser Daten findet aber nicht nur Befürworter. Datenschützer kritisieren, dass die gesammelten Daten missbraucht und im Fall eines Datenlecks an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Auch Werbeunternehmen könnten die Daten nutzen. Laut Sicherheitsforschern von Symantec lassen sich Fitness-Tracker zudem einfach hacken. Ist ein GPS-Chip verbaut, könnten die Angreifer so den Standort des Benutzers überwachen.

In den USA werden Fitness-Tracker in „Workplace-Wellness“-Programmen verwendet. Dabei werden Mitarbeitern bestimmte Fitness-Ziele gesetzt, für die sie Prämien erhalten. Der Arbeitgeber erhält so aber auch Einblick in die Gesundheit des Arbeitnehmers. Auch Versicherungen bieten ähnliche Programme an.