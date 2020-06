Microsoft enthüllt Windows in the Car

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz Build hat Microsoft seine eigene Software-Plattform für den Einsatz in Autos vorgeführt, wie unter anderem The Verge berichtet. Das Projekt, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet, erinnert an Apples CarPlay, das vor einigen Wochen vorgestellt wurde.

Wie bei anderen Smart-Car-Plattformen kommuniziert auch bei Windows in the Car das Auto mit einem Smartphone. Die Daten, die das Auto von dem Smartphone bekommt, werden entsprechend aufbereitet. So kann man über sein Dashboard Musik genauso steuern, wie Anrufe tätigen oder entgegennehmen. Microsoft hat außerdem bekannt gegeben, dass Software-Entwickler Apps für den Einsatz im Auto kreieren können, die dann auch in einem entsprechenden Marketplace angeboten werden sollen.